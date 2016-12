Nba: Belinelli-Kings, altra vittoria

11:16 - Prosegue l'ottima preseason Nba per i Sacramento Kings di Marco Belinelli. I californiani, sul parquet di casa, superano 94-90 i Portland Trail Blazers cui non bastano 30 punti di CJ McCollum. Ancora una prova convincente per la guardia bolognese che segna 11 punti (4 su 8 al tiro) e aggiunge 2 rimbalzi e 3 assist. Per Sacramento, 3 vittorie e una sconfitta in questa fase di preparazione, anche 18 punti di Collison e 16 della stella Cousins.

A Shenzhen, in Cina, gli Charlotte Hornets battono nettamente 106-94 i Los Angeles Clippers, senza la stella Chris Paul fermato da un infortunio al dito. Brilla il giocatore più atteso, Jeremy Lin, guardia nata in California ma di chiare origini di Taiwan: Lin ha firmato una prova da 16 punti, tanti quanti Cody Zeller, che ha aggiunto anche 10 rimbalzi. Sono sette in tutto gli uomini in doppia cifra per gli Hornets del proprietario Michael Jordan mentre nei Clippers ci sono 23 punti di Redick e 13 con 9 rimbalzi e 10 assist di Blake Griffin.

Le altre gare: i 76ers battono 97-95 in volata i Brooklyn Nets ancora senza Andrea Bargnani, limitato da un fastidio muscolare; i Pistons travolgono 117-88 i Bucks con 21 punti di Marcus Morris e 17 per Drummond e Jackson; i Bulls passano 114-105 sul campo dei Timberwolves cui non bastano i 13 punti con 10 rimbalzi della prima scelta assoluta dell'ultimo Draft Karl-Anthony Towns.