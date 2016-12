Nba: Belinelli e Gallinari sorridono, Bargnani ko

10:43 - Sono otto le gare giocate nella domenica Nba. Positivi i segnali dagli azzurri in campo: Danilo Gallinari segna 17 punti nel successo in doppio overtime di Denver sul campo dei Pelicans mentre Marco Belinelli ne mette 13 nella facile vittoria degli Spurs sui Timberwolves. Diciotto punti per Andrea Bargnani ma i Knicks perdono a Phoenix. Brillano i Rockets di Harden, i Thunder di Westbrook e i Cavs del duo Irving-LeBron James.

Super partita a New Orleans dove i Denver Nuggets battono 118-111 i Pelicans, ancora in corsa per i playoff, dopo due overtime. Davis sbaglia a fil di sirena il tiro della vittoria, Barton segna da tre per forzare la gara al secondo supplementare e lì è Gallinari a mettere la bomba del 114-109 che stende i padroni di casa. 17 punti con 6 su 15 al tiro per il Gallo mentre ai Pelicans non basta un mostruoso Anthony Davis da 36 punti, 14 rimbalzi, 9 stoppate e 6 assist. Andrea Bargnani continua a fare bene nei derelitti New York Knicks, battuti 102-89 a Phoenix dai Suns: 18 punti con 7 su 16 al tiro per il Mago. Marco Belinelli contribuisce con 13 punti in 21 minuti nella scampagnata dei San Antonio Spurs contro i Minnesota Timberwolves: 123-97 il risultato finale in favore dei neroargento.



Gli Oklahoma City Thunder proseguono nella corsa all'ottavo posto a Ovest battendo 109-100 i Bulls col solito grande Russell Westbrook, autore di 36 punti. Colpo esterno degli Houston Rockets che passano 100-98 sul campo dei Los Angeles Clippers che ritrovavano Blake Griffin: il protagonista è però il Barba, James Harden, che guida i suoi con 34 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Successi esterni anche per i Cavs, 123-108 a Orlando con 33 punti di Kyrie Irving e 21 con 13 assist di LeBron James, per gli Hawks, 91-86 contro i Lakers grazie a 24 punti con 10 assist del tedesco Schroeder, e dei Blazers, 113-97 a Toronto dove splende LaMarcus Aldridge, 24 punti e 10 rimbalzi.