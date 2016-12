Nba: Beli si inchina ai Cavs, tonfo Warriors

Il back-to-back non è un problema da gestire per i Cleveland Cavaliers . Alla Q Arena gli Charlotte Hornets devono alzare bandiera bianca (116-105) nonostante i 15 punti di Marco Belinelli. Vincono i Denver Nuggets di Danilo Gallinari ( 121-113 sui Magic) mentre Golden State incappa nella quarta sconfitta stagionale: sono i Memphis Grizzlies a fermare la corsa di Durant e compagni. Gongola San Antonio, vincono anche i Bulls.

Quando hai di fronte il nono miglior marcatore della storia Nba che piazza 44 punti a referto c'è veramente pochissimo da fare: LeBron James sfiora la tripla doppia aggiungendo 10 assist e 9 rimbalzi, 22 punti per Kevin Love. Prende fiato Denver, che complice la sconfitta di Portland contro Indiana guadagna terreno prezioso sull'ottavo posto ad ovest. Il derby texano tra Houston e Dallas va a alla squadra di coach D'Antoni (18 punti per James Harden). San Antonio fa a pezzi i Nets (130-101 all'AT&T Center), e ora i neroargento preparano il sorpasso in vetta alla Western Conference ai danni di Golden State. Niente sconti per i "suoi" Heat: Dwyane Wade trascina i Bulls alla vittoria siglando 28 punti nello scontro dello United Center. Risorgono i Los Angeles Clippers: allo Staples Center la squadra di Doc Rivers schianta 133-105 i Pelicans. Notte da incorniciare per Chris Paul, che chiude con 20 punti e 20 assist.