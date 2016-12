Nba, All Star Game: Usa ko, trionfano i non americani

10:37 - Stati Uniti sconfitti nella prima giornata dell'All Star Weekend 2015. Trionfa il Resto del Mondo per 121-112. Grande spettacolo al Barclays Center di New York, la casa dei Brooklyn Nets ospita un grande match con tante stelle in campo. Ma a rubare la scena è un canadese, Andrew Wiggins: è l'ala piccola di Minnesota il migliore in campo, per lui 22 punti a referto in 23 minuti. Buona anche la prova del francese Rudy Gobert, che chiude a 18.

Il primo tempo della partita è all'insegna dell'equilibrio, chiude in vantaggio il Resto del Mondo per 69-67, ma nella seconda parte di gara la precisione al tiro di Wiggins e Gobert fa la differenza, e il parziale è 52-45. Gli Stati Uniti possono consolarsi con le buone prestazioni di Zach LaVine e Victor Olapido, entrambi chiudono con 22 punti.



Stanotte toccherà a Marco Belinelli: l'azzurro dovrà cercare di difendere il titolo di campione della gara da tre punti. Ripetrsi non sarà facile per la guardia degli Spurs, a contendergli il trofeo ci saranno infatti giocatori del livello di Korver, Curry, Thompson, Harden, Irving, Redick e Matthews.