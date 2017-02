Nba, All Star Game 2017: è Glenn Robinson III il nuovo re delle schiacciate

Notte di divertimento puro allo Smoothie King Center di New Orleans dove il programma dell'edizione 2017 dell' All Star Game di Nba prevedeva la gara di schiacciate, lo Slam Dunk Contest: ad aggiudicarsela è Glenn Robinson III, guardia dei Pacers, che riporta così il titolo in Indiana dopo 13 anni. Arriva dagli Houston Rockets invece il nuovo campione del tiro da tre punti: è Eric Gordon, che la spunta in finale contro Kyrie Irving.

Regala subito una sorpresa la finale delle schiacciate e a farne le spese è Aaron Gordon che, dopo la finale persa lo scorso anno contro Zach LaVine, si presenta alla sfida da favorito: per lui invece arriva l'immediata eliminazione per due tentativi su tre falliti di andare a canestro dopo essersi fatto sganciare la palla da un drone ed essersela fatta passare tra le gambe. Volano in finale invece Glenn Robinson III, che accende New Orleans scavalcando due persone una sopra l'altra, e l'esordiente Derrick Jones Jr., 20enne ala dei Phoenix Suns, che fa decisamente meglio di un poco brillante DeAndre Jordan. A spuntarla nell'atto conclusivo è Robinson III che supera in volo il compagno di squadra Paul George, la mascotte dei Pacers e una cheerleader, schierati in fila ad assistere alla schiacciata decisiva. L'ultimo giocatore di Indiana a vincere lo Slam Dunk Contest era stato Fred Jones nel 2004.



Non mancano i colpi di scena nemmeno nella gara del tiro da tre dove Klay Thompson, campione in carica, accusa subito un passaggio a vuoto ed esce di scena al primo turno. In finale vanno Eric Gordon (Houston Rockets) che parte col punteggio più alto, Kyrie Irving (Cleveland Cavaliers) e Kemba Walker (Charlotte Hornets): quest'ultimo, cui tocca esibirsi per primo, non va oltre un misero 17, mentre Gordon e Irving totalizzano 20 punti ciascuno e devono quindi ricorrere allo spareggio: Irving non va oltre i 18, Gordon chiude con 21 punti e diventa il primo Rocket a vincere il titolo da tre. L'ultimo giocatore a laurearsi campione allo spareggio era stato Marco Belinelli nel 2014, ai tempi in cui indossava la maglia dei San Antonio Spurs.