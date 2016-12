Nba: addio Spurs, Belinelli firma coi Kings

Belinelli, secondo i rumors che filtrano dagli Stati Uniti, aveva avuto offerte da San Antonio (per restare), dai campioni di Golden State, da Dallas e dagli Charlotte Hornets del proprietario Michael Jordan, ma la proposta dei Sacramento Kings, che avevano fallito l'assalto ad altri free agent nel ruolo di guardia come Monta Ellis e Wes Matthews, era la più ricca e importante. Marco si giocherà probabilmente il posto di titolare insieme al giovane Ben McLemore in una formazione con tanto talento, su tutti il pivot DeMarcus Cousins e l'ala Rudy gay, e con un allenatore esperto come George Karl, che ha già diretto Danilo Gallinari ai tempi dei Denver Nuggets. Nell'ultima stagione Belinelli, 29 anni, ha chiuso con oltre 9 punti e 2 rimbalzi di media confermandosi uno dei migliori tiratori da tre della Nba. Ora potrà concentrarsi totalmente sulla Nazionale nella marcia che porta agli Europei di settembre.