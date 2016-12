Milano, Banchi: "La Supercoppa sarà nostra"

10:25 - L'Olimpia Milano vuole partire forte in stagione, conquistando la Supercoppa dopo lo scudetto dello scorso giugno. "Per noi è motivo di orgoglio giocare la Supercoppa a Sassari con lo scudetto cucito sulle maglie - ha detto Luca Banchi, coach dell'EA7 Emporio Armani -. Faremo tutto il possibile per dare seguito alla conquista del titolo, avvenuta sul nostro parquet dopo una finale incredibile, con un'altra affermazione".

La Supercoppa si giocherà nel weekend a Sassari e per la prima volta avrà un formato da final four: in semifinale l'Olimpia affronterà Brindisi (sabato alle 18) mentre la Dinamo padrona di casa giocherà contro la Virtus Roma (alle 20.30); domenica alle 20.15 la finale.



Coach Banchi ha detto sul torneo: "La prima avversaria è subito temibilissima: Brindisi ha dimostrato fin dal precampionato di essere già competitiva. Noi ci siamo preparati nel modo migliore a questa competizione a dispetto dei tanti infortuni che hanno ostacolato il nostro cammino. Tuttavia ci teniamo tantissimo a rivelarci protagonisti fin dal primo appuntamento della nuova stagione".



A Sassari l'Olimpia sarà al completo e dovrebbe esserci pure il pivot Shawn James, ex Maccabi, che nella semifinale con Brindisi si troverà davanti il fratello Delroy. Milano viene dalla vittoria netta di Belgrado contro il Partizan per 85-65 con 21 punti di Kleiza e 18 di capitan Gentile.