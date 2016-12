L'Nba torna a Milano: Celtics-Olimpia il 6 ottobre

Sarà una partita di preseason per Boston quella del 6 ottobre contro Milano che sarà appena tornata dagli Stati Uniti visto che l'1 e il 4 giocherà a Chicago e New York le amichevoli dello Us Tour dell'Eurolega contro il Maccabi Tel Aviv. Danny Ainge, preseidente dei Celtics, ha commentato: "A nome dell'organizzazione dei Celtics, siamo orgogliosi di ritornare a Milano per gli Nba Global Games 2015. Ho ricordi particolarmente piacevoli delle partite in Europa di quasi 30 anni fa, e sono sicuro che i nostri giocatori attuali potranno apprezzare questa opportunità unica".

Alessandro Gentile, capitano e stella di Milano, ha invece commentato, fermo restando che non è certa la sua presenza visto che in estate potrebbe andare proprio nell'Nba con gli Houston Rockets: "E' un onore giocare contro un team della Nba, specialmente contro uno dalla tradizione prestigiosa come i Boston Celtics, davanti al nostro pubblico. Come giocatore, e come squadra, è un'opportunità di misurarci contro un grande team. Non vediamo l'ora di giocare e proveremo a fare il nostro meglio per essere competitivi e per dare ai nostri fan una ragione per essere orgogliosi di noi".