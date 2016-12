L'Nba si prepara al Natale

Natale si avvicina e sono pronti i primi regali per veri tifosi di basket: gli Nba Ugly Sweater. Un grande classico, il maglione di lana della nonna "brutto" (come da tradizione e traduzione), reinventato con le trame ispirate alle divise delle squadre di basket americane. Disponibili in 30 colorazioni diverse, gli Nba Ugly Sweater si possono acquistare su nbastore.eu in vista del 25 dicembre ma anche, una settimana prima, della giornata dei maglioni natalizi (l'Ugly Christmas Sweater Day).