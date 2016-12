L'Nba sbarca per la prima volta in Africa

16:46 - Dopo essersi aperta negli anni scorsi a Europa, Asia e Sud America, per la prima volta nella sua storia l'Nba sbarca in Africa. Il primo agosto, all'Ellis Park Arena di Johannesburg, in Sud Africa, una selezione di giocatori africani, capitanata da Luol Deng dei Miami Heat, sfiderà una squadra composta da atleti provenienti da tutti gli altri continenti, che sarà invece guidata da Chris Paul dei Los Angeles Clippers.

"Sono davvero felice di far parte della prima partita NBA in Africa - ha commentato Deng - Provengo dal Sud del Sudan, ha partecipato anni fa al Basketball Without Borders di Johannesburg, quindi sono onorato di assistere a questo evento storico".



"Non vedo l'ora di rappresentare il World Team nella prima partita NBA in Africa - gli ha fatto eco la stella dei Clippers, Paul - Sarà la mia prima visita nel continente, e non vedo l'ora di contribuire alla crescita del gioco dentro e fuori dal campo".



Allo storico evento saranno presenti anche i coach Gregg Popovich, Lionel Hollins, Brad Stevens, Mike Budenholzer e Monty Williams, il GM dei Raptors Masai Ujiri e quello dei Nets Billy King e gli ambasciatori NBA Hakeem Olajuwon e Dikembe Mutombo.