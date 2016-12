Italbasket, Pianigiani non è più il ct della Nazionale

Simone Pianigiani non è più il ct della nazionale italiana di basket. Lo ha annunciato la Fip con un comunicato in cui si spiega che "il presidente Gianni Petrucci e il tecnico hanno deciso consensualmente di considerare concluso il ciclo con la Nazionale maggiore, ma di proseguire il rapporto per quanto riguarda la supervisione tecnica di tutte le Nazionali e gli indirizzi dei Centri Federali.