Gigi Datome lascia l'Nba: firma con il Fenerbahce

Finisce l'avventura in Nba per Gigi Datome. Il cestista sardo, dopo le esperienze con i Detroit Pistons e i Boston Celtics, ha firmato un ricco contratto biennale (con opzione per il terzo anno) con il Fenerbahce. La notizia è stata comunicata dal club turco sul proprio sito. Datome, a lungo inseguito anche dall'Olimpia Milano, non ha ricevuto chiamate da franchigie Nba, così ha scelto di intraprendere l'avventura in Turchia con l'Ulker.