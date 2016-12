Eurolega, Top 16: Gentile è super, Milano è viva

23:55 - Prova di grande carattere dell'EA7 che batte 99-85 il Laboral Kutxa Vitoria nella dodicesima giornata delle Top 16 di Eurolega con un gran secondo tempo e resta in corsa per il passaggio ai quarti di finale. L'Olimpia non riesce a ribaltare il -19 patito in Spagna ma può godersi la grande prestazione del capitano Alessandro Gentile, autore di 29 punti, il suo massimo in carriera nella massima competizione europea.

L'Olimpia Milano doveva vincere, altrimente sarebbe stata matematicamente eliminata dall'Eurolega, e ha vinto, sfiorando anche l'impresa contro il Laboral Kutxa Vitoria. L'EA7 si impone per 99-85 e non va molto lontana dal ribaltare il -19 patito all'andata nei Paesi Baschi. La gara vede partire meglio il Baskonia che, nonostante la perdita di Davis Bertans in avvio (infortunato al ginocchio, si parla di rottura del crociato), chiude avanti 25-20 il primo quarto e nel secondo vola anche a +15 sul 41-26 grazie ai canestri di Adams e Begic. Milano però non affonda e risponde con un break di 11-0 firmato da Brooks e Gentile e all'intervallo il Laboral ha solo 4 punti di margine, 43-39.



La ripresa inizia con un botta e risposta tra le squadre ma poi capitan Gentile prende fuoco e l'Olimpia scappa via: il futuro giocatore degli Houston Rockets mette tre bombe in fila (13 punti nel quarto), più due di Moss e Brooks, e Milano vola fino al +19 sul 74-55. La squadra di Banchi è in controllo mentre il Laboral cerca solo di limitare i danni e ci prova con Adams e Causeur, i più produttivi. Nel quarto e ultimo periodo si iscrivono anche Ragland e Samuels al festival delle triple (14 su 30 dall'arco per l'EA7) e sul 99-82 si sogna l'impresa di ribaltare il -19 dell'andata ma negli ultimi secondi pesano gli errori di Hackett e Samuels.



Resta comunque la grande prova di Milano che ha 17 punti da Samuels, 13 da Brooks e soprattutto 29 di Alessandro Gentile che stabilisce il suo massimo in carriera in Eurolega. La prossima settimana sarà decisiva la sfida di Istanbul contro l'Efes: l'Olimpia dovrà per forza vincere di 3 punti per tornare definitivamente in corsa.