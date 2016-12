Eurolega: Milano non c'è, il Panathinaikos passeggia

L'Olimpia Milano dura un tempo al Forum, poi cede di schianto e viene spazzata via 86-72 dal Panathinaikos nella 13esima giornata della regular season di Eurolega. I biancoverdi di Atene, che non possono ancora schierare Alessandro Gentile, hanno vita facile e infliggono all'EA7 Emporio Armani di Jasmin Repesa la sesta sconfitta di fila in Europa, la nona complessiva. Milano tornerà subito in campo venerdì sera alle 21 a Barcellona.