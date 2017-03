Eurolega: Milano dura un tempo, vince il Baskonia

Terza sconfitta di fila per l'Olimpia Milano che resta in fondo alla classifica di Eurolega. Nella 25esima giornata di stagione regolare l'EA7 Emporio Armani di coach Repesa perde 87-74 a Vitoria col Baskonia, senza Andrea Bargnani: i campioni d'Italia tengono il campo per un tempo, chiuso a -1, ma nel terzo periodo concedono addirittura 28 punti, piombano a -13 e alzano bandiera bianca. Brilla Tillie, 19 punti.