Eurolega: l'Olimpia sfiora l'impresa, ma è festa Real

Una grande Olimpia mette in difficoltà il Real Madrid nella 20esima giornata di Eurolega ma deve arrendersi alla capolista che, grazie a un finale in crescendo e alle giocate del duo Doncic-Llull (17 punti il primo, 20 il secondo), si impone 94-89 centrando la sesta vittoria consecutiva. A Milano, che solo due giorni fa aveva piegato l'Olympiacos, non bastano il coraggio e una prova maiuscola di Simon (20 punti per lui).