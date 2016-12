Eurolega: festa Milano, Top 16 a un passo

13:11 - Il pubblico del Forum di Assago festeggia la vittoria dell'EA7 Milano (83-81) sul Bayern Monaco nell'ottava giornata della fase a gironi di Eurolega. E' un successo che regala agli uomini di coach Bianchi la quasi matematica certezza di accedere alle Top 16. I tedeschi, invece, sono fuori dai giochi. L’eroe di serata è Daniel Hackett con 25 punti all’attivo ma soprattutto è suo il canestro del trionfo a un secondo dalla sirena.

L'EA7 parte col piede sul freno e soltanto Gentile riesce a sbloccare sul parziale di 6-0 per gli ospiti. Il tecnico del Bayern, Svetislav Pesic, va su tutte le furie nel secondo quarto per alcune decisioni contestate e gli arbitri sono costretti a cacciarlo dal campo per due falli tecnici consecutivi. La partita si mantiene sui binari dell'equilibrio per tutti i 40 minuti effettivi. Nell'ultimo quarto, l'ex giocatore della Montepaschi, Bo McCalebb, sbaglia un appoggio a canestro che poteva portare in avanti i tedeschi. Sull'81-81 Milano si affida ad Hackett, semplicemente perfetto a trovare il canestro a 2"1 dalla sirena. Tra i protagonisti della serata anche Joe Ragland con 14 punti. In caso di sconfitta giovedì del Turow a Barcellona, all'EA7 basterà un successo nelle prossime due gare per accedere alle Top 16 di Eurolega.