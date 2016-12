Eurocup: Cantù e Roma da applausi, scivola Sassari

10:19 - Luci e ombre nell'esordio delle italiane nelle Last 32 di Eurocup. I riflettori sono tutti per Cantù che al Pianella compie l'impresa e supera 99-88 il Khimki Mosca, una delle formazioni accreditate per la vittoria finale. Applausi anche per Roma che si sbarazza senza affanni del Krasny Volgograd: al PalaTiziano finisce 82-66. Scivola invece Sassari, arrivata dall'Eurolega: la Dinamo viene sconfitta a sorpresa in casa 91-76 da Gran Canaria.

Straordinaria la prova della Fox Town che, grazie alla terza vittoria consecutiva dopo le due in campionato, balza in vetta al Girone J e si mette definitivamente alle spalle un dicembre da incubo: travolta la corazzata russa, al primo stop dopo dieci successi di fila. Gli uomini di Sacripanti, dopo un primo tempo equilibrato, scappano via e volano addirittura sul +23 ad inizio ripresa (64-41): dominatori Hollis e Johnson-Odon, rispettivamente con 19 e 18 punti, mentre agli ospiti non bastano i 25 centri dello scatenato Tyrese Rice. Nel Gruppo I inizia bene la sua avventura Roma che non sbaglia contro un'altra compagine russa, ben più modesta del Khimki: il Krasny Oktyabr non impensierisce la squadra di Dalmonte, che a fine primo quarto è già sul +14 (22-8). Ottime le prove di Gibson (19) e Jones (18) che tengono a distanza Volgograd per tutto il match. Da dimenticare infine la gara di Sassari contro l'Herbalife Gran Canaria: al PalaSerradimigni continua la maledizione europea della Dinamo che in questa stagione ha vinto solo una partita. Taveres con 26 punti trascina gli spagnoli, mentre i sardi restano in fondo al gruppo H.