Datome, futuro in bilico: blitz a Milano, ma c'è il Khimki

Gigi Datome e l'Olimpia Milano, una storia tutta da scrivere. Potenzialmente, perché per ora il cestista azzurro è ad Olbia, ad allenarsi da solo in attesa di partire per il ritiro estivo con l'Italia, in vista degli Europei. Come ha più volte ribadito, fino al 15 luglio Datome aspetterà una chiamata dall'Nba prima di prendere in considerazione qualsiasi offerta. Di sicuro, nei giorni scorsi è stato avvistato a Milano: ha soggiornato all'Hotel Armani.

I RAPPORTI CON L'OLIMPIALa presenza milanese di Datome non è però riconducibile ad un incontro con l'Olimpia. Proli non è a Milano e per il momento, come detto, il cestista sardo si è impegnato a non trattare con alcuna squadra europea, nella speranza di una chiamata dall'Nba. Di sicuro i rapporti con la società di Armani sono ottimi. Nelle scorse settimane aveva però dovuto smentire le voci di un suo imminente accordo con l'Olimpia: "Avete sentito che potrei andare a Milano? Si può dire 'cazzate' a quest'ora? Avete sentito una 'cazzata' allora".

DAL KHIMKI L'OFFERTA MIGLIOREDetto che il soggiorno milanese ovviamente riapre le strade di un suo possibile approdo nell'EA7, negli ultimi giorni Datome ha ricevuto un'offerta monstre dal Khimki Mosca: la proposta economica dei russi è talmente alta che non è minimamente pareggiabile dall'Olimpia. Ma Datome, come detto, sceglierà con calma nei prossimi giorni. Nel frattempo continua la sua preparazione al "PalaDatome", come lo chiama su Facebook. Il cestista, vero idolo del web, ha anche chiamato a raccolta i tifosi per aiutarlo e supportarlo durante gli allenamenti in solitaria, raccogliendo un riscontro positivissimo.