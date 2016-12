Da Obama a Del Piero, il saluto a Kobe. Tutti i numeri della carriera

KOBE BRYANT, UNA CARRIERA IN NUMERI48.655 - minuti totali giocati in NBA

Solo cinque giocatori hanno collezionato più minuti. Nel suo ultimo match ha giocato 42 minuti



33.643 - punti realizzati in regular season

Solo due giocatori hanno fatto più punti di Bryant, e cioè Abdul-Jabbar (38.387) e Karl Malone (36.928)



5.640 - punti realizzati nei playoff

È il terzo dato di ogni tempo, dietro a Michael Jordan (5.987) e Abdul-Jabbar (5.762)



81 - i punti realizzati in una partita

Bryant li ha messi a segno il 22 gennaio 2006 contro i Raptors (122-104). Solo Wilt Chamberlain ha segnato più punti in un match (100, nel 1962)



60 - i punti realizzati nel match d'addio

Bryant ha messo ha segno contro Utah 60 punti, prendendo 50 tiri (record della sua carriera). Quando segnò 81 punti tirò 46 volte. È il più vecchio (quasi 38 anni) ad aver segnato più di 60 punti in Nba.



24 - il secondo numero di maglia

Il 24 è stato il suo numero di maglia a partire dalla stagione 2006-07; in precedenza indossava il numero 8



20 - le stagioni coi Lakers

Record con una singola squadra nella storia della NBA



18 - le convocazioni consecutive all'All-Star Game

È la più lunga striscia nella storia della NBA. Nelle convocazioni all’All-Star Game in generale è al secondo posto all-time dopo le 19 di Kareem Abdul-Jabbar



13 - il numero di chiamata al Draft NBA 1996

Fu chiamato daigli Charlotte Hornets



11 - le selezioni per l’All-NBA First Team

Record condiviso con Karl Malone



9 - le selezioni per l’NBA All-Defensive First Team

Record condiviso con Kevin Garnett, Michael Jordan e Gary Payton



5 - i titoli NBA vinti

A pari merito con Tim Duncan (San Antonio Spurs) tra i giocatori in attività. Il record è di Bill Russell (11), Jordan ne ha vinti 6.



4 - i titoli di All-Star MVP

Nel 2002, 2007, 2009, 2011, record condiviso con Bob Pettit



2 - i titoli di Finals MVP

Nel 2009 e nel 2010



1 - il titolo di Mvp della stagione

Nel 2007-2008