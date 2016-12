Basket, Trentino Cup: l'Italia piega l'Olanda

Buon esordio dell'Italia nella Trentino Basket Cup, il tradizionale torneo estivo che quest'anno accompagna gli azzurri agli Europei in programma tra poco più di un mese: la squadra di Pianigiani ha battuto 64-52 l'Olanda tenendo saldamente in mano il match dal primo al quarto periodo. Top scorer della serata Gigi Datome che ha messo a referto 19 punti. Per Gentile 9 punti e 4 assist. L'Italia tornerà in campo domani (venerdì) contro l'Austria.