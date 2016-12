Basket, Torneo di Trieste: l'Italia va, Russia battuta

Non ci sono capitan Datome e Andrea Bargnani, Pianigiani ad una settimana dall'esordio di Euro 2015 parte ancora una volta col quintetto ormai consolidato: Cinciarini in cabina di regia e Cusin sotto canestro. La Russia è ostica e concede poco spazio alle giocate degli azzurri, che riescono comunque a prendere in mano il match e chiudono all'intervallo lungo con ben 12 punti di vantaggio.



Un terzo quarto terribile, fatto di forzature (soprattutto di Gentile) e difesa molle consente come di consueto agli avversari di rientrare. Ma nel quarto periodo c'è un Gallinari da urlo ad indirizzare la sfida: 32 i punti dell'ala di Denver, con 10 assist. Per il 'Gallo' è il career high in Nazionale. La tripla di Belinelli (16+4) regala il successo agli azzurri. Tra una settimana si parte: c'è Italia-Turchia e non si potrà più sbagliare.