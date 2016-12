Basket, Torneo di Tbilisi: l'Italia spazza via anche la Georgia

L' Italbasket spazza via anche la Georgia e si aggiudica il Torneo di Tbilisi . Nell'ultima sfida del quadrangolare in preparazione degli Europei di settembre, gli azzurri sconfiggono 87-67 ( Gentile 20, Pachulia 21 ) i padroni di casa e confermano le buone impressioni destate dai larghi successi ottenuti contro Lettonia ed Estonia. Prossimo appuntamento fissato per il 21 agosto per la prima gara del Torneo di Capodistria contro la Finlandia.

La Georgia è avversaria senza dubbio più complicata rispetto a Lettonia ed Estonia, eppure la squadra di Pianigiani non ha problemi: prova offensiva pressoché perfetta quella di Datome e compagni, che dopo un primo quarto gomito a gomito premono sull'acceleratore nel secondo periodo e scappano, senza più voltarsi indietro. Oltre a percentuali davvero notevoli, la squadra di Pianigiani mette in mostra anche una discreta disponibilità al sacrificio, che le consente di limitare un centrone Nba come Pachulia.



Il georgiano dei Mavs è il miglior realizzatore del match, ma la difesa dell'Italia nel complesso riesce a mettergli le briglie. Il resto lo fa l'enorme potenziale offensivo della squadra, con Hackett che subentra presto in regia a Cinciarini e distribuisce 5 assist totali, conditi da 11 punti. Grande circolazione e tiro da tre, oltre alle penetrazioni di un Gentile che sembra aver trovato un buono stato di forma. Bene anche Melli, che trova sempre più spazio in quintetto e garantisce presenza difensiva.



Tra una settimana la truppa di Pianigiani sarà a Capodistria per un triangolare con Ucraina, Finlandia e i padroni di casa della Slovenia. Dal 28 agosto invece l'Italia si sposterà a Trieste dove in tre giorni troverà di nuovo la Georgia e incontrerà Michigan State, reduce dalla semifinale Ncaa della scorsa stagione, e la Russia. Poi, a partire dal 5 settembre, sarà tempo di Europei: non si potrà più sbagliare.