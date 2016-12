Basket, Supercoppa: Sassari regina, Milano cade

22:40 - E' Sassari la regina d'Italia. Nella finale della Supercoppa di basket, al PalaSerradimigni, la Dinamo sconfigge con un perentorio 96-88 l'Olimpia Milano e solleva al cielo il primo trofeo stagionale. Gara dominata dalla Dinamo, trascinata da un Jerome Dyson autore di 25 punti ma autrice di un’ottima prova collettiva. Ad un EA7 troppo individualista non bastano i 26 di MarShon Brooks, il Banco di Sardegna fa festa coi suoi tifosi.

Del resto nelle semifinali Sassari aveva già dimostrato una chimica di squadra superiore rispetto a quella dei campioni d'Italia: impressione confermata anche stasera, con una maggiore presenza a rimbalzo che ha innervosito parecchio Milano. Sono ben 4 i tecnici fischiati ai meneghini, oltre a 2 antisportivi che indirizzano una sfida comunque mai in equilibrio. Sassari nel secondo quarto arriva addirittura ad un massimo vantaggio di 21 punti (35-14 al 12'): l'ingresso di Brooks contribuisce al risveglio di Milano, che trova anche in Ragland (16 a referto) e in Kleiza (17 con 4/5 da 3) due grimaldelli per arginare la vena della Dinamo e tentare una rimonta che si concretizza con un pazzesco 19-1 di parziale. Ma alla lunga Sassari si dimostra superiore e chiude i conti con un 9-0 targato Dyson a metà quarto periodo: alla fine è 96-88 per la squadra di Sacchetti, protagonista dell'ennesimo capolavoro della sua carriera di allenatore. Il trofeo resta in Sardegna, l'EA7 è avvisata anche in ottica campionato.