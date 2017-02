Basket, Serie A: Varese risorge, Pistoia si arrende

Nel posticipo della 20esima giornata del campionato di basket di Serie A Varese torna al successo dopo due sconfitte consecutive battendo 75-70 Pistoia. Vittoria fondamentale per l'Openjobmetis che resta comunque in ultima posizione in classifica ma aggancia a quota 12 Cremona. Top scorer dell'incontro è Dominique Johnson, che chiude la sua prova con 23 punti e risulta decisivo nel finale. I toscani mancano l'aggancio al quarto posto.