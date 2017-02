Basket, Serie A: Trento fa tris, Venezia ancora ko

La difesa di Trento fa ancora una volta la differenza e la Dolomiti Energia supera 65-57 l'Umana Reyer Venezia nell'anticipo di mezzogiorno della 18esima giornata di serie A. La formazione di coach Buscaglia tiene per la terza gara di fila gli avversari sotto i 60 punti e arriva il terzo successo consecutivo; secondo stop in fila invece per i lagunari di coach De Raffaele che rischiano di cedere il secondo posto.