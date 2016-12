Basket, serie A: Sassari e Brindisi, partenza ok

11:20 - La Dinamo Sassari e la Grissin Bon Reggio Emilia partono con una vittoria nella prima giornata della serie A di basket 2014-15 e rispondono all'Olimpia Milano, vincente nell'anticipo di Cremona. I sardi superano la Virtus Bologna mentre la Reggiana passa sul campo della neopromossa Trento. Successi esterni anche per Venezia in casa di Avellino e di Pistoia sul parquet della ripescata Capo d'Orlando. Roma piega Caserta mentre Brindisi travolge Pesaro.

La Enel Brindisi non ha pietà della Consultinvest Pesaro, battuta 92-56. I pugliesi di coach Piero Bucchi, che tirano 12 su 22 da tre, vanno a riposo sul +30 (57-27) e nella ripresa controllano: sugli scudi Henry e l'ex di serata Turner, autori di 13 punti. Reggio Emilia fatica all'inizio sul campo nella neopromossa Aquila Trento ma poi prende in mano la gara (47-35 al 20') e la controlla fino alla sirena finale con 21 punti di Kaukenas e 17 di Drake Diener. Inutili i 26 di Tony Mitchell per i locali. La Dinamo Sassari batte 89-76 la Virtus Bologna grazie ad un grande terzo periodo: dopo l'intervallo la squadra di coach Sacchetti, fresca di vittoria in Supercoppa, trova un break di 30-14 (71-53 al 30') che atterra le Vu Nere. Sei uomini in doppia cifra per Sassari con 22 di Logan mentre alla Virtus non bastano i 19 di Allan Ray.Anche l'Acea Roma scava il solco decisivo nel terzo periodo per stendere 75-62 la PastaReggia Caserta: gran prova di Kyle Gibson, 21 punti. Bel successo della Reyer Venezia di Recalcati che sbanca il Pala del Mauro di Avellino contro la Sidigas per 76-71 in un finale in volata: Viggiano, 15 punti, guida gli orogranata. Parte bene anche Pistoia che si impone 74-71 al PalaFantozzi contro Capo d'Orlando, ripescata al posto di Siena. Decidono i liberi di CJ Williams, 14 punti, mentre Gianluca Basile fallisce la tripla per andare ai supplementari.