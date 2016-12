Basket, Serie A: Reggio Emilia risponde a Milano

Assenze e impegni ravvicinati, ma Milano non perde di vista l'obiettivo e vince anche a Venezia: è il decimo successo consecutivo tra campionato, Coppa Italia ed Eurocup, a conferma di un momento positivo che dura da oltre un mese. Al Talercio manca anche Simon, il migliore nelle ultime gare, ma Repesa ritrova finalmente un Alessandro Gentile in buono stato di forma: 19 i punti del capitano meneghino, gli stessi di un Lafayette al solito concreto (4/7 da tre punti per lui). Venezia regge per tre quarti, poi gli ospiti prendono il largo e non si voltano più indietro.



Il quarto confronto stagionale tra Milano e Venezia si risolve dunque con la quarta vittoria dell'EA7, che manda quattro giocatori in doppia cifra e conferma la bontà della sua rosa. Ottima la prova di Batista, il lungo arrivato a gennaio e autore di 16 punti con 8/10 dal campo. La Reyer si regge a lungo sulle spalle dell'eterno Phil Goss, ma non riesce a reagire alla spallata finale dell'Olimpia. Repesa guarda ora all'Eurocup: martedì c'è l'andata dei quarti a Trento, in un derby tutto italiano che si preannuncia davvero spettacolare.



REGGIO RISPONDE ALL'OLIMPIA

Sembra pagare più del previsto l'impegno in Eurocup: Trento, nonostante il passaggio ai quarti dove sfiderà proprio Milano, perde la quinta partita consecutiva in campionato. A fare festa in casa della Dolomiti Energia è la Reggiana, che si conferma la prima inseguitrice dell'EA7 e resta a -2 dalla capolista: strepitosa la prova di Amedeo Della Valle, che chiude con 31 punti e uno stratosferico 8/11 dall'arco. Subito sotto i ragazzi di Buscaglia, rimane Cremona che si impone 79-72 sul campo di Pistoia: toscani i piena crisi, quinta sconfitta nelle ultime sei uscite, non bastano i 20 punti di Knowles.



Sorride anche Cantù che travolge Caserta 92-69 e si rilancia in chiave playoff: scatenato Kyrylo che mette a referto una doppia doppia, 19 punti e 15 rimbalzi. Doppia doppia anche di Austin Daye (17 punti e 11 rimbalzi) che trascina Pesaro e affonda un'irriconoscibile Sassari: 86-65. Nuovo passo falso invece di Varese che si arrende anche a Bologna, finisce 76-67 con i 19 centri di Abdul Gaddy. Continua infine il momento positivo di Capo d'Orlando che vince la quinta partita nelle ultime sette: 86-73 col fanalino Torino, stranamente in ombra Boatright (6) ma ci pensa Jasaitis (21).