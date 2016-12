Basket, Serie A: Reggio Emilia cade a Capo d'Orlando

15:12 - Settimana nera per la Grissin Bon Reggio Emilia che, dopo la sconfitta a Berlino contro l'Alba in Eurocup, cade 68-62 in Sicilia contro la Betaland Capo d'Orland nell'anticipo di mezzogiorno della 4a giornata di serie A. Per la Reggiana, capolista con 6 punti, è la prima sconfitta in campionato mentre per l'Upea è il terzo successo e aggancia proprio i biancorossi di Menetti. Gara speciale per Gianluca Basile che festeggia le 500 presenze in serie A contro la squadra che lo ha lanciato.

Al PalaFantozzi, nell'anticipo di mezzogiorno della quarta giornata di serie A, la Betaland Capo d'Orlando batte 68-62 la Grissin Bon Reggio Emilia infliggendole la prima sconfitta in campionato. La partita è equilibrata, la Reggiana allunga sul +6 nel secondo periodo ma all'intervallo è Capo d'Orlando a condurre 33-32. E' nel terzo periodo che l'Upea allunga con un break di 9-0 che la porta sul +8 e al 30' è avanti 49-41. Nell'ultimo quarto i siciliani di coach Griccioli, spinti dal loro pubblico, arrivano al massimo vantaggio sul +15 (62-47) e poi contengono il ritorno della Grissin Bon che non va oltre il -6.



Reggio Emilia ha 16 punti da Della Valle e 15 con 14 rimbalzi del bielorusso Veremeenko ma tira male, 4 su 21 da tre. Per Capo d'Orlando sugli scudi Jasaitis, 16 punti, e il pivot Oriakhi, 11 con 12 rimbalzi.