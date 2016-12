Basket, Serie A: Pistoia ko, Milano e Venezia agganciano la vetta

Continua la striscia di successi in campionato al Forum per Milano, che dà continuità anche alla bella prestazione confezionata venerdì sera in Eurolega contro l'Olympiacos: partenza super degli uomini di Repesa, che balzano subito al comando e ci restano fino alla fine. Difesa organizzata e buone percentuali al tiro, soprattutto per Barac (20) e Hummel (18): si ferma a 4 invece la serie di vittorie di Pistoia, oggi in serata nera specialmente dall'arco e a rimbalzo.



Quarta vittoria in campionato pure per Reggio Emilia, che già a fine primo quarto aveva messo le cose in chiaro con Pesaro: trascinatore Aradori con 21 punti. Colpaccio di Varese che, dopo aver trascorso il match davanti, argina nel finale il ritorno di Capo d'Orlando e ottiene la seconda vittoria: 62-66, con i 21 centri di Roko Ukic. I 25 punti di James Nunnally portano invece Avellino alla vittoria contro Trento 79-66, chiude il programma la vittoria di Cremona 93-80 contro la matricola Torino.



Esulta infine Venezia che espugna il PalaSerradimigni a 26 anni di distanza dall'ultima volta: l'Umana soffre Sassari in avvio di gara (13-4), ma ricuce lo strappo prima dell'intervallo lungo (33-33). Nella ripresa gli ospiti vengono fuori, trascinati da Goss (16) e Peric (15). Decisivo il parziale di 13-0 di inizio secondo tempo che manda in crisi i campioni d'Italia, incapaci di rimettere la testa avanti: per la Dinamo continua il periodo di poca lucidità col quinto ko nelle ultime sei uscite.