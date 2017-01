Basket, Serie A: Milano vince facile, Venezia travolge Cantù

Tutto facile per Milano che batte 90-74 Capo d'Orlando al Forum e inizia il girone di ritorno nel migliore dei modi: la capolista resta a +4 su Venezia che, in attesa di Avellino in campo a Torino, travolge Cantù (93-72) portandosi momentaneamente da sola al secondo posto. E' crisi per Reggio Emilia, battuta 86-85 in casa da Caserta dopo un tempo supplementare: per la Grissin Bon è il terzo ko di fila. Sassari passa a Varese imponendosi 83-76.