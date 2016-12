Basket, Serie A: Milano rialza la testa, Venezia s'inchina

LA CONTESTAZIONE PRE-PARTITA "Come sempre tutti colpevoli tranne i soliti due. Anche Repesa pagherà colpe non sue? Armani apri gli occhi: basta Proli e Portaluppi" . Questo il contenuto dello striscione esposto in curva dagli ultras dell'EA7 Milano prima del posticipo contro la Reyer Venezia. Il problematico avvio di stagione per l'EA7 ha inasprito la contestazione tra una parte del pubblico e la massima dirigenza della società: il presidente e il general manager hanno seguito come di consueto la partita da bordo campo a pochi passi dal patron Giorgio Armani.

Vincere per interrompere un filotto di tre sconfitte consecutive e salvare la già traballante panchina di Repesa era l'imperativo alla vigilia del delicatissimo match casalingo contro l'Umana Venezia: riuscirci contro chi, lontano dal PalaTaliercio, aveva perso soltanto in un'occasione, non era però cosa facile. E invece le scarpette rosse sfoderano una delle migliori prestazioni della stagione, con Hummel e capitan Gentile (19 punti a testa) che trascinano i compagni verso un netto successo per 87-65 figlio di un grandissimo secondo parziale e di una difesa finalmente all'altezza di una squadra che vuole rimanere ai vertici.



Chiuso il primo quarto sul 28-23, l'EA7 Emporio Armani chiude l'aria e nella restante mezz'ora di gioco lascia appena 42 punti ai veneti che si affidano al tiro dalla lunga senza però trovare con costanza il canestro. Repesa ruota tutti gli uomini a disposizione, Lafayette (13 punti), McLean (11) e Barac (12) non tradiscono e alla fine l'87-65 finale è la sintesi di una grande prova di squadra che rilancia in vetta Milano al pari di Pistoia, impegnata domani a Cremona. due punti fondamentali per l'Olimpia, fondamentali anche per il morale perché arrivati contro la terza forza del campionato.