Basket, Serie A: Milano indomabile, Pistoia al tappeto

10:19 - Non basta tutto il calore del PalaCarrara e il grande match giocato dalla squadra di Moretti per fermare Milano: l'Olimpia di coach Banchi nel posticipo della 15a giornata della Serie A batte a domicilio Pistoia con il punteggio di 79-73. Scarpette Rosse che si affidano al solito Gentile, autore di 25 punti, e che chiudono il girone d'andata a quota 26 punti in classifica, primato davanti al trio formato da Sassari, Reggio Emilia e Venezia.

I campioni d'Italia in carica tornano al PalaCarrara dopo la serie di playoff tiratissima dello scorso anno vinta 3-2 contro la squadra di Moretti, e la Giorgio Tesi prova subito a vendicarsi, chiudendo avanti all'intervallo lungo (43-40). Brown (18 punti, 5 rimbalzi) e Hall (13 punti) permettono alla Giorgio Tesi di volare addirittura sul +10, ma per Milano, oltre a Gentile, si mettono in moto anche Samuels (13 punti con 6 rimbalzi per il centro giamaicano) e Ragland (19 punti) E' proprio l'ex play di Cantù a mandare i titoli di coda di un finale vissuto punto a punto: con Hall che riporta Pistoia sul -2 (70-72) Ragland si prende la tripla che a 50" dalla fine spezza le gambe ai padroni di casa. Con Gentile che dalla lunetta migliora il proprio score personale (25 punti), Milano agguanta il tredicesimo successo in campionato, il decimo di fila. Biancorossi primi con 26 punti, mentre Pistoia rimane ferma a quota 12.