Basket, Serie A: Metta non basta, Pistoia piega Cantù

23:13 - Comincia con una sconfitta l'avventura italiana di Metta World Peace. Cantù cade a Pistoia nel posticipo della 24esima giornata di Serie A: la squadra di Moretti si impone 88-87 al supplementare. Positivo l'impatto dell'ex giocatore dei Lakers, che mette a referto 16 punti e 8 rimbalzi ma a pochi secondi dalla sirena, con Cantù sul +1, perde la palla che consente a Easley di realizzare il canestro del sorpasso. I toscani salgono a 22 punti e agganciano Bologna al settimo posto.

Gli occhi dei tifosi che riempiono il PalaCarrara sono tutti per Metta, arrivato a Cantù da pochi giorni ma subito gettato nella mischia da Sacripanti. Nonostante non giocasse da gennaio e avesse nelle gambe un solo allenamento con i compagni, l'ex di Pacers e Lakers fa pesare subito la sua esperienza. Non tanto per le percentuali al tiro (chiuderà con un mediocre 3 su 14 dal campo ma 8 su 8 dalla lunetta), quanto per la presenza sotto canestro e la capacità di entrare, nel bene e nel male, in tutte le azioni decisive della gara. Allo scadere dell'ultimo quarto, con Pistoia avanti 76-72, è lui a rubare palla ad Amoroso e a servire a Gentile l'assist per la tripla del 76-75 che riapre i giochi quando la gara sembrava finita. Ed è sempre lui a realizzare il break di 5-0 che permette a Cantù di mettere per la prima volta la testa avanti nel supplementare (80-83). Resta però la macchia dell'errore madornale commesso a 11 secondi dalla fine, con la vittoria a portata di mano. Con Cantù avanti di uno e rimessa a favore, Metta si fa sfuggire la palla dalle mani e la consegna a Pistoia. I padroni di casa non si fanno scappare l'occasione: la tripla di Williams (top scorer del match con 25 punti) si stampa sul ferro, ma sul rimbalzo Easley anticipa tutti e mette dentro i due punti che fanno esplodere il PalaCarrara.