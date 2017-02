Basket, Serie A: fortino Brescia, Avellino di arrende. Stasera Olimpia a Caserta

Bella vittoria della Germani Brescia, che supera 91-87 la Sidigas Avellino seconda in classifica nell'anticipo di mezzogiorno della 20esima giornata di Serie A. La Leonessa, matricola nel massimo campionato, centra il decimo successo stagionale, il settimo in casa, al termine di una sfida molto equilibrata: decisivo Luca Vitali, 14 punti, insieme a Marcus Landry, 26. Per gli irpini è il secondo stop di fila in trasferta.