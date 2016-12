Basket, Serie A: crisi Milano, vince Reggio Emilia

22:19 - Momento difficile per l'EA7 Emporio Armani Milano che perde 77-76 sul parquet della Grissin Bon Reggio Emilia nel posticipo della 5a giornata di serie A. E' la terza sconfitta di fila per l'Olimpia, mentre per la Reggiana il successo vale la vetta della classifica insieme a Sassari e Venezia. Milano deve inseguire tutta la gara: nel finale Gentile, 23 punti, pareggia sul 76-76 ma allo scadere è decisivo l'uno su due ai liberi di Cervi.

Al PalaBigi la partita tra Milano e Reggio Emilia inizia in maniera equilibrata e il primo periodo vede i padroni di casa avanti 21-17. Nel secondo periodo la Grissin Bon piazza un parziale di 9-0 con le bombe di Taylor e Cinciarini e arriva sul 30-17. L'Olimpia si desta grazie a Moss e a Gentile e arriva fino al -2 (38-36), prima che ancora Cinciarini fissi il punteggio sul 41-36 dell'intervallo lungo con un canestro più fallo.

Il terzo quarto va a fiammate: Reggio Emilia si porta sul 46-39 con anche una bomba del talentino Mussini (classe 1996) ma l'EA7 Emporio Armani risponde con forza e con un break di 15-2 arriva sul 54-48. Sembra un allungo importante ma lì la squadra di Banchi si ferma e risorge quella di Menetti. Controbreak di 12-0 firmato soprattutto da Polonara e Reggio avanti 60-54. Nemmeno i padroni di casa riescono però a centrare la fuga decisiva e così il finale è in volata. Kleiza riporta davanti Milano sul 68-66, Della Valle fa 73-72 per Reggio e poi Ragland pareggia da tre sul 75-75.

Nell'ultimo minuto Della Valle fa uno su due ai liberi per il 76-75, poi Milano fallisce il sorpasso con Kleiza ma mantiene il possesso e capitan Gentile imita Della Valle con l'uno su due dalla lunetta che rimette tutto in parità, 76-76. La Grissin Bon ha così l'ultima azione con 14 secondi e Moss è costretto al fallo su Cervi che stava schiacciando: il pivot sbaglia il primo libero ma segna il secondo per il 77-76. Con 92 centesimi sul cronometro l'Olimpia ha un'ultima chance ma la preghiera di Kleiza non viene accolta dagli dei del basket. A Milano non bastano i 23 punti di Gentile e i 13 di Moss mentre Reggio Emilia, pur priva di Drake Diener e Darjus Lavrinovic, ha 16 punti da Kaukenas, 13 da Cinciarini e 12 da Della Valle.