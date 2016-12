Basket, Serie A: colpi esterni di Sassari e Capo d'Orlando

Primo successo esterno della stagione per la Dinamo Sassari che vince 69-68 al PalaCarrara di Pistoia e aggancia Avellino al secondo posto con 8 punti. La squadra di Pasquini parte bene ma dal secondo periodo è costretta ad inseguire e nel terzo quarto si trova addirittura a -9 sul 45-36. I sardi però pian piano rimontano, impattano sul 54-54 e sorpassano sul 61-60 con Savanovic. La The Flexx rimette la testa avanti con due canestri di Cournooh ma il punto decisivo è di Savanovic che realizza il tap in del 69-68 a 16" dalla fine. Hawkins e Crosariol hanno la chance per rispondere ma trovano solo il ferro e così il Banco di Sardegna può esultare.



Serve un tempo supplementare alla Betaland Capo d'Orlando per passare 90-89 sul campo della Germani Brescia, arrivata a quattro stop di fila. Nel primo tempo meglio i siciliani che volano anche a +9, nella ripresa si fa preferire la Leonessa che però non va oltre il +6. Il finale è punto a punto, Laquintana mette i liberi del 78-78 per la Betaland, poi Berggren e Burns sbagliano per Brescia e così si va in overtime. Qui è decisivo un canestro di Delas per il definitivo 90-89 a punire un errore difensivo della Germani. Alla Germani non bastano i 22 punti di Landry mentre la Betaland, senza Drake Diener, viene trascinata dall'uruguaiano Fitipaldo che chiude con una prova irreale da 33 punti, 10 assist, 9 falli subiti e 44 di valutazione!