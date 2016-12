Basket, Serie A: colpi esterni di Brindisi e Reggio Emilia

23:46 - Due vittorie esterne negli anticipi della 23esima giornata di serie A. La Grissin Bon Reggio Emilia passa 73-67 in Sicilia contro l'Upea Capo d'Orlando e agguanta al secondo posto a 34 punti Venezia e Sassari: dominante Polonara, 18 punti e 16 rimbalzi. L'Enel Brindisi invece si impone a Masnago contro Varese, 93-82: Denmon, 29 punti, e Mays, 23 con 14 rimbalzi, trascinano i pugliesi al quinto posto solitario.

A Masnago niente festa per Varese che tagliava il traguardo delle 2.000 partite in serie A nella sua storia. La Openjobmetis di coach Caja cade 93-82 contro la Enel Brindisi che con questo successo si porta solitaria al quinto posto in classifica. La partita si decide nel quarto periodo: Varese, sempre costretta ad inseguire, si porta avanti 74-68. Lì però la formazione di Caja si ferma e sale in cattedra l'Enel: break di 10-0 e parziale stordente (24-8) che manda al tappeto i padroni di casa. Spicca la grande prova di Marcus Denmon, 29 punti, mentre è devastante vicino a canestro James Mays, 23 con 14 rimbalzi. Alla Openjobmetis, che resta terz'ultima con 16 punti, non bastano i 27 punti di Eyenga e gli 11 con 13 assist di Eric Maynor.

Bel successo esterno della Grissin Bon Reggio Emilia che si impone 73-67 sul campo dell'Upea Capo D'Orlando, ferma al terz'ultimo posto con 16 punti. La Reggiana centra la seconda vittoria in fila e agguanta al secondo posto a 34 punti Venezia e Sassari. La formazione di coach Menetti domina per oltre tre quarti, sempre in controllo e con un vantaggio massimo di 16 punti, ma negli ultimi minuti l'Upea si rifà sotto: i siciliani arrivano a -1 con due liberi di Pecile ma non riescono mai a trovare il sorpasso. Sono Polonara, con i liberi, e Drake Diener, con una tripla, a sigillare la vittoria della Reggiana.