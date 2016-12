Basket, Serie A: Cantù in volata, Avellino va ko

Con grande cuore la Red October Cantù batte 75-74 la Sidigas Avellino nel posticipo dell'11esima giornata di serie A di basket. Al PalaBancoDesio i brianzoli centrano il secondo successo di fila grazie al tiro libero nel finale di Darden: gli irpini hanno la chance per replicare ma l'ex di turno Leunen ma non trova il bersaglio. Con questa vittoria Cantù, che ha 35 punti da Johnson, sale a 8 punti in classifica mentre Avellino resta ferma a 14.