Basket, Serie A: Brindisi corsara, sbancata Cantù

Dopo Sassari anche Brindisi riesce nell'impresa di sbancare il Pianella di Cantù in questa stagione. La Enel vince 103-100 dopo un tempo supplementare contro l'Acquavitasnella nell'anticipo della quinta giornata di serie A e sale a 6 punti mentre i brianzoli restano fermi a 2. Le due squadre, entrambe battute in settimana in Europa rispettivamente da Gran Canaria i pugliesi e dagli svedesi del Boras i brianzoli, giocano una gara sul filo dell'equilibrio. Il primo tentativo di allungo è della Enel che prima dell'intervallo arriva anche a +10 (44-34). Sul finale del terzo periodo Cantù si riavvicina e nell'ultimo quarto addirittura sorpassa, arrivando fino al +6 sull'82-76. Brindisi però non ci sta e torna davanti sull'85-84 con un canestro di capitan Zerini. Il finale è in volata, la Enel ha diverse occasioni per vincere ma, sull'87-87, lo stesso Zerini fallisce due liberi e Marzaioli sbaglia il tiro a fil di sirena. Si va allora ai supplementari e lì la squadra di Bucchi allunga subito con i canestri di uno scatenato Kadji, 25 punti e 11 rimbalzi alla fine, e sigilla il successo coi liberi di Banks, 19. A Cantù non bastano tre ventellisti: capitan Abass ne mette 23 mentre Heslip e Hasbrouck ne aggiungono 22.