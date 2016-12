Basket: Sassari conferma Logan e coach Sacchetti

La Dinamo Sassari si sta gustando il suo primo storico Scudetto ma è anche normale pensare al futuro. Partiranno Shane Lawal e Rakim Sanders, in dubbio Jeff Brooks e Jerome Dyson mentre si dovrebbe ripartire da David Logan e da Chris Eyenga, ala in arrivo da Varese. Sulla panchina ancora coach Meo Sacchetti che, nonostante un contratto triennale, sembrava pronto a dire addio, anche per alcune incomprensioni col presidente Stefano Sardara.



Sacchetti, intervenuto a Sportitalia, ha sciolto ogni dubbio sulla sua permanenza alla guida del Banco di Sardegna: "Definire il futuro? L'ho già fatto, l'ho già fatto, l'ho già fatto, perciò togliamo questo, ci siamo parlati, ci siamo spiegati perché è giusto spiegarsi, perché erano successe delle cose particolari. E' giusto che uno tiri fuori tutto quello che ha. Ce lo siamo tirati fuori a vicenda, poi andiamo avanti così. Ci siamo sputati in faccia quello che ci dovevamo dire". Quindi resta a Sassari: "Sì, fino alla prossima critica che arriverà, dal prossimo anno: tanto sono sei anni che come perdiamo due o tre partite, qua viene fuori la critica, ma questo è il ruolo dell'allenatore. L'allenatore è come un dirigente, è pagato per prendere critiche, è pagato anche per essere licenziato. E' il nostro lavoro, è fatto in questa maniera, perciò lo sappiamo. Certe volte è facile, certe volte non è facile, però bisogna avere la consapevolezza di questo e lo si fa meglio".



Sciolto il dubbio sull'allenatore, bisogna rifare la squadra. Lawal è diretto al Barcellona, Sanders a qualche top club europeo, stesso discorso potrebbe valere per Brooks: la conferma di David Logan, che piaceva molto al Panathinaikos, dovrebbe essere il punto di partenza e questo non escluderebbe anche un tentativo per fare restare pure Jerome Dyson. Per il ruolo di ala piccola titolare è già stato perfezionato l'acquisto di Chris Eyenga, americano con passaporto nigeriano che ha giocato nell'ultima stagione a Varese viaggiando a quasi 13 punti e 6 rimbalzi di media.