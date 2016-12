Basket, playoff Serie A: Trento cede, Sassari in semifinale

Si ferma ai quarti di finale dei playoff la prima stagione in serie A dell'Aquila Trento. La squadra di coach Buscaglia, dopo aver vinto gara 1 in casa, cede 84-80 in gara 4 sul campo della Dinamo Sassari che chiude 3-1 la serie ed ora se la vedrà con l'Olimpia Milano nelle semifinali. Sardi presi per mano da un sontuoso David Logan che chiude con 27 punti, miglior marcatore del match. A Trento non bastano i 18 con 11 rimbalzi di Owens.