Basket, playoff Serie A: Sassari travolta, 2-0 Reggio Emilia

23:00 - Per il momento è una finale scudetto senza storia nei playoff di serie A. Come in gara 1 la Grissin Bon Reggio Emilia travolge la Dinamo Sassari, chiude col punteggio di 84-71 e si porta sul 2-0 nella serie dopo le prime due sfide giocate sul parquet amico del PalaBigi. Ai sardi non basta il rientro di Shane Lawal, squalificato nella prima partita, per arginare i perfetti meccanismi dei biancorossi. Ora si va in Sardegna: giovedì sera gara-3.

Al PalaBigi, nonostante la sconfitta in gara 1 e il rientro del lungo Shane Lawal, la partenza della Dinamo Sassari è lenta e poco convinta mentre la Grissin Bon Reggio Emilia vuole prendere da subito in mano il match. Infatti la squadra di Menetti trova il break e vola sul 25-10 grazie ad una bomba di Lavrinovic, che imita Kaukenas e Silins, a segno poco prima. Il Banco di Sardegna non crolla e trova modo di rifarsi sotto sul 29-24 grazie a Brooks e Sanders, uscito dalla panchina. Reggio però non perde la bussola e con 6 punti in fila di Polonara, il migliore in gara 1, si riporta sul +14 mentre all'intervallo è 47-36.



Nel terzo quarto la Grissin Bon mette il piede sull'acceleratore e, con due triple di Polonara e un canestro più fallo di Cinciarini, trova il massimo vantaggio sul +20, 63-43. Nell'ultimo quarto Sassari trova modo di rifarsi sotto ma ogni volta che arrivano a -12 i ragazzi di Sacchetti sprecano la chance di riaprire totalmente la gara, segno che manca qualcosa, soprattutto dal punto di vista mentale, alla formazione sarda. Il finale è 84-71 per Reggio che vola sul 2-0: ora la serie si sposta in Sardegna, gara 3 in programma giovedì sera.



La Grissin Bon ha 20 punti da Achille Polonara, 15 con 8 assist da Cinciarini e 14 da un inesauribile Kaukenas. Sassari, che domina a rimbalzo ma paga le pessime percentuali al tiro e le 20 palle perse, ha 18 punti con 11 rimbalzi da Brooks e 15 da Logan.