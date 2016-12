Basket, playoff Serie A: Sassari ko, Reggio vede lo scudetto

Come nelle prime due partite, il fattore PalaBigi si fa sentire per la Grissin Bon Reggio Emilia che chiude avanti sul 18-15 il primo quarto contro la Dinamo Sassari e poi a inizio secondo periodo scappa fin sul +12 (27-15) con le triple di Silins, Polonara e Della Valle. La squadra di Menetti fa gara di testa ma il Banco di Sardegna trova una mini rimonta con un attivissimo Lawal per andare all'intervallo con uno svantaggio contenuto sul 38-31.



Nel terzo periodo Sassari è totalmente in partita, inizia forte e arriva anche a +3 sul 43-40 con una schiacciata di Sanders. Reggio Emilia però non ci sta e replica con un break di 12-2 per tornare sul +7 ma ancora una volta i sardi restano a contatto e all'ultimo mini riposo è 52-51 per i padroni di casa. Si decide tutto nel quarto e ultimo quarto. La Grissin Bon trova un altra fuga sul 63-57 dopo un canestro di Cervi, però Sassari davvero non si arrende e torna a -1: nel finale, sul 69-67, Dyson ha in mano il pallone del potenziale pareggio ma commette fallo in attacco su Kaukenas sprecando la chance e poi è Cinciarini a sigilarre il successo ai tiri liberi.



La Dinamo paga il 2 su 25 da tre e non basta la prova monstre di Shane Lawal da 17 punti e 21 rimbalzi, oltre ai 19 punti di Sanders. Reggio Emilia, che ha perso Lavrinovic per infortunio, ha 14 punti da Silins e 13 con 10 rimbalzi da Polonara. Mercoledì sera gara 6 al PalaSerradimigni: prima chance per chiudere la serie e festeggiare lo Scudetto per la Grissin Bon.