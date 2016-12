Basket, playoff serie A: Reggio Emilia in finale, Avellino si arrende

Per il secondo anno consecutivo Reggio Emilia accede alla finalissima del campionato di basket di Serie A. Al PalaBigi la Grissin Bon batte 85-80 Avellino nella decisiva gara 7 confermando il fattore campo che ha dominato l'intera serie di semifinale. Protagonista dell'incontro il lituano Rimantas Kaukenas , autore di 17 punti mentre alla Sidigas non bastano i 23 di James Nunnally. Gli uomini di Max Menetti si giocheranno lo scudetto con Milano .

Reggio Emilia costruisce il successo con uno straordinario primo quarto, chiuso sul 24-17. Avellino non si scompone e prova a rispondere colpo su colpo con l'ottimo apporto di Nunnally (23 punti) e di Ivan Buva (22). La Grissin Bon, spinta dal pubblico del PalaBigi, manda ben 5 giocatori in doppia cifra con Kaukenas che si scatena nel finale mettendo la tripla che rovina i sogni della Sidigas. Reggio Emilia conquista così la seconda finale consecutiva dopo quella persa lo scorso anno contro Sassari. Venerdì sera al Forum inizierà la serie, sempre al meglio delle 7 gare, con Milano: in palio lo scudetto.