Basket, playoff Serie A: orgoglio Milano, Sassari ribaltata

Prova di enorme orgoglio di Milano, che prima fa tremare i suoi tifosi e poi si rialza con un ruggito che tramortisce Sassari. Assente Hackett per la squalifica rimediata dopo l'espulsione di gara 4, l'Olimpia si affida a Ragland in regia e la mossa non sembra pagare: dopo un primo quarto equilibrato, la Dinamo prende in mano il match e trova un secondo quarto perfetto soprattutto dal punto di vista della realizzazione dall'arco. 27-18 nel periodo per i sardi, con Logan che terrorizza Assago con tre triple consecutive e Sosa che semina il panico nella difesa meneghina. Come se non bastasse, per Milano arriva anche la tegola dell'infortunio alla caviglia di Marshon Brooks, utilizzato da Banchi come alternativa a Ragland.

Sembra finita, e invece Milano rientra dall'intervallo con la mentalità operaia che serve per una gara senza ritorno. 7-0 in apertura di terzo quarto, Sassari prova a controllare ma il gioco meneghino su Samuels fa 'saltare' il Banco: prova monumentale del giamaicano, che chiude il periodo con 32 di valutazione attiva (a fine gara saranno 24 i suoi punti, con 9 rimbalzi e 10 falli subiti). Nell'ultimo periodo la Dinamo torna in corsa con la solita grinta, ma Gentile prende in mano le redini del match e conduce Milano alla vittoria.

Si va a gara 6, per l'Olimpia c'è ancora speranza; per Sassari però c'è la ghiotta occasione di chiudere la serie tra le mura amiche.