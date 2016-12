Basket, playoff Serie A: Milano sontuosa, con Sassari è 3-3

Sarà necessaria Gara-7 mercoledì al Forum per capire chi, tra Milano e Sassari , accederà alla finalissima del campionato di basket di Serie A. L'Olimpia sbanca infatti il PalaSerradimigni battendo il Banco di Sardegna 74-67 e impattando così la serie sul 3-3. Dopo un avvio difficile, la squadra di Banchi si sveglia e costruisce il suo successo mettendo in campo tutto l'orgoglio dei campioni d'Italia in carica. Capitan Gentile segna 21 punti.

Partenza decisamente lenta al PalaSerradimigni: a sbloccare l'incontro dopo 3'30" è Logan. I padroni di casa sembrano in serata di grazia e arrivano anche sul +14 (33-19) nel secondo quarto. Come in Gara-5, però, l'Olimpia torna in campo dopo l'intervallo lungo con tutto un altro spirito siglando un parziale shock di 11-2 che la rimette in partita.



A cavallo tra il terzo e quarto quarto la squadra di Banchi costruisce la vittoria chiudendo i conti con i canestri di Moss e Samuels, dominatore sotto al tabellone con 10 rimbalzi totali e 18 punti (gli stessi di MarShon Brooks). Top scorer dell'incontro è Gentile a quota 21. Sassari paga una pessima mira dai tre punti (solo 2/16) e non bastano i 15 del solito Lawal. Mercoledì sera al Forum andrà in scena Gara-7: la vincente volerà in finale.