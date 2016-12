Basket, playoff Serie A: Avellino e Reggio Emilia sul 2-0

Dopo il netto successo di gara 1, la Grissin Bon Reggio Emilia deve soffrire decisamente di più ma alla fine piega 82-75 il Banco di Sardegna Sassari e conduce 2-0 nella serie dei quarti, riedizione della scorsa finale Scudetto. Al PalaBigi la Dinamo parte forte affidandosi ai lunghi Varnado e Alexander e vola sul +7 ma Reggio resta aggrappata e non molla. Nel secondo periodo c'è grande equilibrio, coi padroni di casa che si affidano agli italiani Polonara, Aradori e Gentile mentre Sassari affida la palla all'asso Logan che ha una fiammata e con 5 punti di fila regala il +7 ai sardi all'intervallo. Nella ripresa la musica non cambia, con Sassari ad allungare e Reggio a rincorrere, ma senza mai mettere la testa avanti. E' nel quarto periodo che la Grissin Bon chiude lo strappo con due triple di Della Valle e Silins, poi Veeremenko mette 6 punti di fila per il +4 sul 79-75. Lì la Dinamo non trova più il canestro e così è Kaukenas a sigillare la vittoria col tiro dell'81-75. I sardi si mangiano le mani per l'occasione persa nonostante un Alexander da 17 punti e un superlativo Varnado da 25 con 11 su 12 al tiro. Per Reggio Emilia spiccano le grandi prove di Polonara e Della Valle, 16 e 19 punti rispettivamente. Gara 3 è in programma mercoledì alle 20.30 a Sassari.



La Sidigas Avellino batte 83-70 la Giorgio Tesi Group Pistoia e si porta sul 2-0 nella serie. Gli irpini di Sacripanti difendono al meglio il fattore campo e, tolti i minuti iniziali, vincono con merito un match condotto sempre in maniera netta. Avellino sorpassa sul 14-13 con una schiacciata di Nunnally e da lì non si volta più indietro: nel secondo periodo tocca il +15 sul 38-23 e poi va al riposo lungo avanti 47-33 con 21 punti dell'Mvp stagionale. Nella ripresa Pistoia torna anche a -9 ma poi si riaccende Nunnally che riporta i suoi sul +18 e al 30' è 66-51. Nell'ultimo quarto la Giorgio Tesi Group di Esposito, dopo essere finita a -17, torna anche a -9 con i canestri di Blackshear e Kirk ma la Sidigas gestisce in maniera sapiente e conduce in porto il successo. Sugli scudi in maglia verde Nunnally, 32 punti, e Buva, 12 con 12 rimbalzi, mentre per i toscani ci sono i 14 Czyz e i 13 di Kirk. Ora la serie si sposta a Pistoia: gara 3 è in programma mercoledì alle 20.30.