Basket, partita da record negativo: finisce 2-0!

12:21 - Sembra assurdo eppure è davvero così: una partita di basket in una high school americana è finita 2-0. "Merito" delle fenomenali Bibb County e Brookwood. Sette tiri tentati in tutta la gara e un solo canestro segnato, tra l'altro nei primi quindici secondi (non osiamo immaginare il resto della partita). Sarebbe giusto assegnare un premio a tutti coloro che hanno assistito al match, sempre che di spettatori ce ne siano stati davvero...

In tutto questo c'è qualcosa di ancor più clamoroso: non è la prima volta che una partita di basket assume il risultato di una partita di calcio. Nel 1977, infatti, la sfida tra Durham Hillside e Roxboro Person finì proprio 2-0, come quella tra Bibb County e Brookwood. E 38 anni dopo, ecco il repeat. Chissà se dovremo aspettare altrettanti anni per ricevere una notizia di questo tipo. Una spiegazione, però, c'è. Le due squadre erano alla quarta partita della settimana, così i due coach hanno deciso di far giocare i più giovani e i risultati sono stati catastrofici, soprattutto per chi non ha segnato nemmeno un punto in 40'. L'allenatore ospite, Thad Fitzpatrick, ha spiegato: "L'intenzione della mia squadra era di riposare in attacco e dare tutto in difesa". A quanto pare anche nel gioco della palla a spicchi esiste il catenaccio.