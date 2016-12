Basket, Pagani in coma farmacologico

E' in coma farmacologico nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Manerbio, nel Bresciano, Alessandro Pagani , il 21enne giocatore di basket di Casalpusterlengo che durante una partita amichevole contro la Centrale del latte Basket Brescia al palazzetto dello sport di Manerbio è stato colpito da arresto cardiaco. Pagani è stato sottoposto a tre tac (encefalo, toracica e angiotac), che hanno dato esito negativo.

Il giocatore è intubato in uno stato di leggera ipotermia indotta. Starebbe reagendo ai farmaci. La certezza è che il massaggio cardiaco effettuato dal medico di Brescia Marco Moretti e il successivo utilizzo del defibrillatore hanno salvato la vita al giovane cestista. Il primo a rassicurare tutti era stato il presidente della sua squadra, Faranco Curioni. "Alessandro ha ripreso conoscenza e ha riconosciuto il padre", le sue parole.

L'IN BOCCA AL LUPO DI GALLINARI

Forza Alessandro sei sempre stato un guerriero devi combattere anche adesso...non mollare!

Posted by Danilo Gallinari on Sabato 19 settembre 2015